Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Waddenhausen. Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag (05.11.2025, 10:25 Uhr) kam es in Waddenhausen im Kreuzungsbereich Schötmarsche Straße / Soorenheider Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 85-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg fuhr mit seinem VW T-Cross die Schötmarsche Straße in Fahrtrichtung Lage und missachtete nach bisherigen Erkenntnissen eine für ihn rotlichtzeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Opel Corsa einer 21-jährigen Frau aus Lage, die die Soorenheider Straße bei Grünlicht überqueren wollte. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Kliniken gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro. Die Straße wurde zeitweise gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell