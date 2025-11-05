Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Werl-Aspe. Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (03.11.2025) beschädigte ein unbekannter E-Scooter-Fahrer den Pkw einer 59-jährigen Bad Salzuflenerin und flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Salzuflenerin war mit ihrem Lexus auf der Lohheide in Fahrtrichtung Messezentrum unterwegs. Gegen 13:15 Uhr hielt sie auf Höhe der Hausnummer 17 hinter einem geparkten Fahrzeug an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Als sie langsam an dem parkenden Auto vorbeifuhr, fuhren zwei männliche Jugendliche auf grünen E-Scootern von einem Geh- und Radweg auf die Fahrbahn. Einer der beiden versuchte noch nach links auszuweichen, kollidierte jedoch mit der Beifahrerseite des Lexus. Der E-Scooter-Fahrer zog sich bei dem Zusammenstoß möglicherweise Verletzungen im Gesicht zu. Beide Jugendlichen entfernten sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Die beiden flüchtigen Personen werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 16 Jahre alt, circa 1,63 Meter groß, schwarze lockige Haare, leichter Bartwuchs, bekleidet mit schwarzen Jacken und schwarzen Hosen, schwarzer Rucksack. Die Jugendlichen sprachen deutsch und türkisch. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder den flüchtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

