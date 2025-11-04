PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Greste. Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (03.11.2025) ereignete sich gegen 13:05 Uhr auf der Hövenstraße in Höhe der Einmündung Lehagenweg ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 80-jährige Radfahrer aus Leopoldshöhe verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Der Senior befuhr nach aktuellem Stand der Ermittlungen mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg der Hövenstraße in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe der Einmündung Lehagenweg wollte er die Hövenstraße nach links überqueren. Dabei fuhr er über den Grünstreifen auf die Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt erfasste ihn der Mercedes-Benz eines 29-jährigen Leopoldshöhers, der die Hövenstraße in Richtung Helpuper Straße befuhr.

Der Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Sein 30-jähriger Beifahrer aus Bielefeld blieb unverletzt.

Speziell geschulte Beamtinnen und Notfallseelsorger betreuten die Unfallbeteiligten und Angehörigen nach dem Unfallgeschehen.

Zur Unfallaufnahme wurde die Hövenstraße vollständig gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde angefordert. Beamte des Verkehrskommissariats der Polizei Lippe übernahmen die Ermittlungen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

