Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Raub mit Messer: 16-Jähriger festgenommen.

Lippe (ots)

Die Polizei hat am Montagmittag (03.11.2025) einen 16-jährigen Jugendlichen festgenommen, der im Verdacht steht, eine 45-jährige Frau mit einem Messer bedroht und ausgeraubt zu haben.

Gegen 13:30 Uhr forderte der Täter die Bad Salzuflerin in der Otto-Hahn-Straße unter Vorhalt eines Messers auf, ihr Portemonnaie auszuhändigen. Die Frau übergab Bargeld, woraufhin der Jugendliche in Richtung Toom-Baumarkt flüchtete.

Während der sofort eingeleiteten Fahndung meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei und gab den aktuellen Aufenthaltsort des Verdächtigen durch. Mehrere Streifenwagen fuhren zu der angegebenen Örtlichkeit. Als der Jugendliche die Beamten bemerkte, versuchte er zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch in der Uferstraße überwältigt und festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten ein Springmesser in der Jackentasche des 16-Jährigen sowie das mutmaßlich geraubte Bargeld. Da der Verdacht besteht, dass der Jugendliche bei der Tat alkoholisiert war, wurde auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen.

Der Jugendliche aus Bad Salzuflen wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Detmold zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell