POL-BOR: Gescher - Bargeld aus Wohnhaus gestohlen
Gescher (ots)
Tatort: Gescher, Birkenweg;
Tatzeit: 01.11.2025, 10.50 Uhr und 22.45 Uhr;
In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gescher. Die Einbrecher verschafften sich am Samstag zwischen 10.50 Uhr und 22.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude an der Straße Birkenweg. Im Inneren durchwühlten sie diverse Schubladen und Schränke und entwendeten Bargeld. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
