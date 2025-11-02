PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Bargeld aus Wohnhaus gestohlen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Birkenweg;

Tatzeit: 01.11.2025, 10.50 Uhr und 22.45 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gescher. Die Einbrecher verschafften sich am Samstag zwischen 10.50 Uhr und 22.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude an der Straße Birkenweg. Im Inneren durchwühlten sie diverse Schubladen und Schränke und entwendeten Bargeld. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
