Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Heutingsweg;

Tatzeit: zwischen 31.10.2025, 17.00 Uhr und 01.11.2025, 10.00 Uhr;

Eine braunen Volvo XC90 beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Das Auto parkte zwischen Freitag 17.00 Uhr und Samstag 10.00 Uhr in einer dafür vorgesehenen Bucht an der Straße Heutingsweg. Die Unbekannten beschädigten das Fahrzeug an der gesamten rechten Seite, indem sie den Lack stark verkratzen und einen Reifen zerstachen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

