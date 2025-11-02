PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Wohnhaus eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Auf dem Brink;

Tatzeit: zwischen 30.10.2025, 15.00 Uhr und 31.10.2025, 12.00 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstagnachmittag 15.00 Uhr und Freitagmittag 12.00 Zutritt zum Gebäude an der Straße Auf dem Brink. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und durchwühlten im Innern des Hauses sämtliche Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand nicht fest, ob die Unbekannten etwas entwendet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

