Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Tembrinkstraße;

Unfallzeit: 01.11.2025, zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr;

Einen weißen Fiat beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Ahaus. Das Auto parkte am Samstag zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr am Fahrbahnrand der Tembrinkstraße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der gesamten linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

