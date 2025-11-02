POL-BOR: Ahaus - Nach Unfall geflüchtet
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Tembrinkstraße;
Unfallzeit: 01.11.2025, zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr;
Einen weißen Fiat beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Ahaus. Das Auto parkte am Samstag zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr am Fahrbahnrand der Tembrinkstraße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der gesamten linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
