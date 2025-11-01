Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Verkehrsunfall

48599 Gronau, B 54, Anschlussstelle Gronau-Epe in Fahrtrichtung Niederlande (ots)

Am 01.11.2025 um 13:25 Uhr kam es an der o.a. Örtlichkeit zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw befuhr die B 54 in Fahrtrichtung Niederlande. Ein weiterer Pkw befuhr den Beschleunigungsstreifen in gleicher Richtung. Aus bisher unbekannten Gründen kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der eine Pkw kam auf der Fahrbahn zum Stillstand und der andere Pkw kam von der Fahrbahn ab und kam im dortigen Graben zum Stillstand. Ein Pkw Fahrer wurde dabei verletzt. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr. Rettungskräfte sind vor Ort. Für die Zeit der Bergung der Fahrzeuge wird die B 54 in Fahrtrichtung Niederlande gesperrt. Eine Ableitung ab der Gronauer Straße bzw. Anschlussstelle Gronau-Epe ist eingerichtet. Bei Aufhebung der Sperrung wird nachberichtet.

