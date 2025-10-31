PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Werkhalle

Borken (ots)

Tatort: Borken, Röntgenstraße;

Tatzeit: zwischen dem 28.10.2025, 00.05 Uhr und 30.10.2025, 08.00 Uhr;

In die Werkhalle eines Betriebs eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Dienstagnacht und Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zum Innern des Gebäudes an der Röntgenstraße. Dort entwendeten sie Werkzeuge und Gartengeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 11:02

    POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unfallflucht begangen

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wüllen, Andreasstraße; Unfallzeit: 29.10.2025, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr; Einen blauen Skoda Fabia beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Wüllen. Das Auto stand am Mittwochabend zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Andreasstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten links am Stoßfänger und entfernte ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:59

    POL-BOR: Gronau - Werkzeuge entwendet

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Eper Straße; Tatzeit: 29.10.2025, 23.33 Uhr; Aus einem unverschlossenen Geräteschuppen Werkzeuge entwendet haben zwei bislang unbekannte Täter in Gronau. Um in den Schuppen zu gelangen, öffneten die Täter ein unverschlossenes Schiebetor an der Eper Straße. Zu dem Geschehen kam es Mittwochnacht gegen 23.30 Uhr. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, markantes ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:00

    POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

    Kreis Borken (ots) - 110 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die L560 in Vreden. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen erfassten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren