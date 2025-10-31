POL-BOR: Borken - Einbruch in Werkhalle
Borken (ots)
Tatort: Borken, Röntgenstraße;
Tatzeit: zwischen dem 28.10.2025, 00.05 Uhr und 30.10.2025, 08.00 Uhr;
In die Werkhalle eines Betriebs eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Dienstagnacht und Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zum Innern des Gebäudes an der Röntgenstraße. Dort entwendeten sie Werkzeuge und Gartengeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell