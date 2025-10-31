POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unfallflucht begangen
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus-Wüllen, Andreasstraße;
Unfallzeit: 29.10.2025, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr;
Einen blauen Skoda Fabia beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Wüllen. Das Auto stand am Mittwochabend zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Andreasstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell