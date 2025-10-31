Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Werkzeuge entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Eper Straße;

Tatzeit: 29.10.2025, 23.33 Uhr;

Aus einem unverschlossenen Geräteschuppen Werkzeuge entwendet haben zwei bislang unbekannte Täter in Gronau. Um in den Schuppen zu gelangen, öffneten die Täter ein unverschlossenes Schiebetor an der Eper Straße. Zu dem Geschehen kam es Mittwochnacht gegen 23.30 Uhr. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, markantes Gesicht mit Bar, große schlanke Statur. Zur Tatzeit trug er eine Daunenjacke mit Mütze.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell