POL-BOR: Vreden - Kupfer entwendet

Bocholt (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am heutigen Tag gegen 11:30 Uhr an der Südmauer in Bocholt zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus. Aus der Dachgeschosswohnung wurde ein 33-jähriger Bewohner durch die Feuerwehr gerettet, welcher im Anschluss verstarb. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt ...

