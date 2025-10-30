PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Kupfer entwendet

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Röringhoff;

Tatzeit: zwischen 25.10.2025, 08.00 Uhr und 28.10.2025, 16.00 Uhr;

Auf Kupfer abgesehen hatten es Unbekannte zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in Vreden. Die Täter waren in den Rohbau einer Baustelle an der Schulstraße gelangt, wo sie das Material an sich brachten. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

