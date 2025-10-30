PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorradfahrer flieht nach Unfall mit Pedelecfahrerin

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Marbeck, An der Ölmühle;

Unfallzeit: 28.10.2025, 17.20 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Motorradfahrer in Borken-Marbeck - eine verletzte Pedelecfahrerin ließ er zurück. Der Unbekannte fuhr am Dienstagabend um 17.20 Uhr auf der Straße An der Ölmühle in Richtung Marbeck. Nach Aussagen von Zeugen verlor er in der Rechtskurve vor dem Bahnübergang den Halt und rutschte zur Seite. Dabei stieß er gegen das Pedelec einer 80-jährige Frau, die vor ihm in gleiche Richtung unterwegs war. Beide stürzten und die Seniorin verletzte sich leicht. Ungeachtet dessen setzte sich der junge Mann auf sein Zweirad und fuhr davon. Der Zeuge kümmerte sich um die Verletzte und alarmierte die Polizei. Der Unfallverursacher wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 16 bis 20 Jahre alt und mit dunkler Arbeitskleidung der Marke Engelbert Strauss bekleidet. Zum Unfallzeitpunkt trug der Mann einen orange-schwarzen Helm. Bei dem Motorrad soll es sich um ein weißes Cross-Bike mit Streifen gehandelt haben.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise auf den flüchtigen Motorradfahrer nimmt das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

