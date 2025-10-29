POL-BOR: Abschlussmeldung - Brand einer Wohnung auf der Straße Südmauer

Bocholt (ots) - Derzeit befindet sich Polizei und Feuerwehr in Bocholt auf der Straße Südmauer im Einsatz. Dort ist es zu einem Brand in einer Wohnung gekommen. Bei den Löscharbeiten konnte eine leblose Person aufgefunden werden. Die Polizei bittet den Bereich der Südmauer zwischen Neustraße und Boesstiege zu meiden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. ...

