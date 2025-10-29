POL-BOR: Abschlussmeldung - Brand einer Wohnung auf der Straße Südmauer
Bocholt (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am heutigen Tag gegen 11:30 Uhr an der Südmauer in Bocholt zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus. Aus der Dachgeschosswohnung wurde ein 33-jähriger Bewohner durch die Feuerwehr gerettet, welcher im Anschluss verstarb. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Leitstelle der Polizei Borken, Maren Ockenga, Telefon: 02861-900-4200
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken Leitstelle Telefon: 02861-900 4200 https://borken.polizei.nrw
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw
