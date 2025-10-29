PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung - Brand einer Wohnung auf der Straße Südmauer

Bocholt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am heutigen Tag gegen 11:30 Uhr an der Südmauer in Bocholt zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus. Aus der Dachgeschosswohnung wurde ein 33-jähriger Bewohner durch die Feuerwehr gerettet, welcher im Anschluss verstarb. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Leitstelle der Polizei Borken, Maren Ockenga, Telefon: 02861-900-4200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken Leitstelle Telefon: 02861-900 4200 https://borken.polizei.nrw

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 15:54

    POL-BOR: Heiden - In Einfamilienhaus eingebrochen

    Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Halterner Straße; Tatzeit: 28.10.2025, zwischen 08.15 Uhr und 11.20 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Heiden. Die Einbrecher verschafften sich am Dienstagmorgen zwischen 08.15 Uhr und 11.20 Uhr gewaltsam Zutritt zum Innern des Hauses an der Haltener Straße. Sie durchwühlten diverse Schränke und entwendeten Schmuck. Hinweise nimmt das ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 15:53

    POL-BOR: Bocholt - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, L602; Unfallzeit: 28.10.2025, 19.30 Uhr; Zwei Schwerverletzte und eine leicht verletzte Person forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend in Bocholt. Ein 39-jähriger Mann aus Bocholt befuhr mit seinem Pkw die L602 in Richtung Bocholt und beabsichtigte nach links in die Frankenstraße abzubiegen. Er übersah dabei einen entgegenkommenden 24-jährigen Pkw-Fahrer aus Hamminkeln und ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 12:52

    POL-BOR: Bocholt: Erstmeldung - Brand einer Wohnung auf der Straße Südmauer

    Bocholt (ots) - Derzeit befindet sich Polizei und Feuerwehr in Bocholt auf der Straße Südmauer im Einsatz. Dort ist es zu einem Brand in einer Wohnung gekommen. Bei den Löscharbeiten konnte eine leblose Person aufgefunden werden. Die Polizei bittet den Bereich der Südmauer zwischen Neustraße und Boesstiege zu meiden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren