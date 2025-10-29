Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, L602;

Unfallzeit: 28.10.2025, 19.30 Uhr;

Zwei Schwerverletzte und eine leicht verletzte Person forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend in Bocholt. Ein 39-jähriger Mann aus Bocholt befuhr mit seinem Pkw die L602 in Richtung Bocholt und beabsichtigte nach links in die Frankenstraße abzubiegen. Er übersah dabei einen entgegenkommenden 24-jährigen Pkw-Fahrer aus Hamminkeln und stießen zusammen. Dabei verletzte sich der Bocholter schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann aus Hamminkeln verletzte sich leicht, seine 27-jährige Beifahrerin schwer. Rettungskräfte brachten die beiden in ein nahegelegenes Krankhaus. (jh)

