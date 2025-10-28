POL-BOR: Rhede - Kupferkabel aus Rohbau gestohlen
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Berta-Landau-Straße;
Tatzeit: zwischen dem 16.09.2025, 17.00 Uhr und 28.10.2025, 09.00 Uhr;
Eine große Menge Kupferkabel von einer Baustelle entwendet haben bislang Unbekannte in Rhede. Der Rohbau steht an der Berta-Landau-Straße. Dort verschafften sich die Täter widerrechtlich Zutritt zum Neubaugelände und schnitten die bereits montierten Kabelleitungen ab. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)
