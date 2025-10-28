PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrer flüchtet nach Unfall

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 26.10.2025, 00.15 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Pedelecfahrer an der Wüllener Straße in Vreden. Ein 44-jähriger Fußgänger aus Vreden befand sich in der Nacht zum Sonntag gegen 00.15 Uhr vor einer Gaststätte, als ein unbekannter Mann aus Richtung Innenstadt kam und ihn mit seinem Pedelec anfuhr. Nach einer kurzen Auseinandersetzung setzte der Fahrer seine Fahrt gemeinsam mit fünf Begleitern fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen etwa 25 bis 40 Jahre alten und zirka 1,80 Meter großen Mann mit schlanker Statur gehandelt haben. Er trug einen hellen Bart und fuhr ein schwarzes Pedelec. Der Vredener erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

