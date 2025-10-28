POL-BOR: Borken-Weseke - Stromgenerator aus Wohnmobil entwendet
Borken (ots)
Tatort: Borken-Weseke, Benningsweg;
Tatzeit: zwischen 17.10.2025, 20.30 Uhr und 27.10.2025, 16.00 Uhr;
In ein Wohnmobil eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Benningsweg in Borken-Weseke. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster Zutritt in das Innere des Mobils. Dort entwendeten sie einen Stromgenerator im Wert von über tausend Euro. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)
