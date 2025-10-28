PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Stromgenerator aus Wohnmobil entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Benningsweg;

Tatzeit: zwischen 17.10.2025, 20.30 Uhr und 27.10.2025, 16.00 Uhr;

In ein Wohnmobil eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Benningsweg in Borken-Weseke. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster Zutritt in das Innere des Mobils. Dort entwendeten sie einen Stromgenerator im Wert von über tausend Euro. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 11:45

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Barloer Weg; Unfallzeit: zwischen 25.10.2025, 21.30 Uhr und 27.10.2025, 06.00 Uhr; Einen grauen Mercedes Sprinter angefahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt. Das Auto stand zwischen Samstagabend und Montagmorgen an der Straße Barloer Weg am Fahrbahnrand. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Fahrerseite im Bereich des Radkastens und der Fahrertür. ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:44

    POL-BOR: Bocholt - In Kellerraum eingedrungen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Lübecker Straße; Tatzeit: zwischen 26.10.2025, 20.30 Uhr und 27.10.2025, 09.00 Uhr; In einen Kellerraum eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Räumlichkeit, indem sie das Vorhängeschloss beschädigten. Sie entwendeten dort alkoholische Getränke und ein E-Bike-Ladekabel im Wert von über hundert Euro. Nach ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:03

    POL-BOR: Ahaus - Rücknahme der Fahndung nach vermisster Person

    Kreis Borken (ots) - Die am heutigen Morgen vermisst gemeldete ältere Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild des Vermissten aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren