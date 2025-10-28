POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Barloer Weg;
Unfallzeit: zwischen 25.10.2025, 21.30 Uhr und 27.10.2025, 06.00 Uhr;
Einen grauen Mercedes Sprinter angefahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt. Das Auto stand zwischen Samstagabend und Montagmorgen an der Straße Barloer Weg am Fahrbahnrand. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Fahrerseite im Bereich des Radkastens und der Fahrertür. Danach entfernte er sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
