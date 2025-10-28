PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Barloer Weg;

Unfallzeit: zwischen 25.10.2025, 21.30 Uhr und 27.10.2025, 06.00 Uhr;

Einen grauen Mercedes Sprinter angefahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt. Das Auto stand zwischen Samstagabend und Montagmorgen an der Straße Barloer Weg am Fahrbahnrand. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Fahrerseite im Bereich des Radkastens und der Fahrertür. Danach entfernte er sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 11:44

    POL-BOR: Bocholt - In Kellerraum eingedrungen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Lübecker Straße; Tatzeit: zwischen 26.10.2025, 20.30 Uhr und 27.10.2025, 09.00 Uhr; In einen Kellerraum eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Räumlichkeit, indem sie das Vorhängeschloss beschädigten. Sie entwendeten dort alkoholische Getränke und ein E-Bike-Ladekabel im Wert von über hundert Euro. Nach ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:03

    POL-BOR: Ahaus - Rücknahme der Fahndung nach vermisster Person

    Kreis Borken (ots) - Die am heutigen Morgen vermisst gemeldete ältere Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild des Vermissten aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 08:13

    POL-BOR: Ahaus - Vermisstenfahndung einer 69-jährigen aus Ahaus

    Kreis Borken (ots) - Seit der vergangenen Nacht wird eine 69-jährige Frau aus Ahaus-Wessum vermisst. Zu Fuß verließ sie das Seniorenzentrum an der Eichenallee in bislang unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sie sich in Richtung Gronau bewegt haben. Die Vermisste ist 69 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Zuletzt trug sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren