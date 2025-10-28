PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Vermisstenfahndung einer 69-jährigen aus Ahaus

Kreis Borken (ots)

Seit der vergangenen Nacht wird eine 69-jährige Frau aus Ahaus-Wessum vermisst. Zu Fuß verließ sie das Seniorenzentrum an der Eichenallee in bislang unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sie sich in Richtung Gronau bewegt haben.

Die Vermisste ist 69 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Zuletzt trug sie einen braunen, lederartigen Mantel mit Innenfell, darunter einen hellen Schlafanzug sowie Schlappen mit weißen Socken.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Frau machen können, sich an jede Polizeidienststelle zu wenden oder den Notruf 110 zu wählen. (sb)

Link zur Vermisstenfahndung https://polizei.nrw/fahndung/184448

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

