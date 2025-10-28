Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Kellerraum eingedrungen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Lübecker Straße;

Tatzeit: zwischen 26.10.2025, 20.30 Uhr und 27.10.2025, 09.00 Uhr;

In einen Kellerraum eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Räumlichkeit, indem sie das Vorhängeschloss beschädigten. Sie entwendeten dort alkoholische Getränke und ein E-Bike-Ladekabel im Wert von über hundert Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen ist nicht bekannt, wie die Unbekannten in das Mehrfamilienhaus an der Lübecker Straße gekommen sind. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell