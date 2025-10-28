PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Kellerraum eingedrungen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Lübecker Straße;

Tatzeit: zwischen 26.10.2025, 20.30 Uhr und 27.10.2025, 09.00 Uhr;

In einen Kellerraum eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Räumlichkeit, indem sie das Vorhängeschloss beschädigten. Sie entwendeten dort alkoholische Getränke und ein E-Bike-Ladekabel im Wert von über hundert Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen ist nicht bekannt, wie die Unbekannten in das Mehrfamilienhaus an der Lübecker Straße gekommen sind. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 10:03

    POL-BOR: Ahaus - Rücknahme der Fahndung nach vermisster Person

    Kreis Borken (ots) - Die am heutigen Morgen vermisst gemeldete ältere Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild des Vermissten aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 08:13

    POL-BOR: Ahaus - Vermisstenfahndung einer 69-jährigen aus Ahaus

    Kreis Borken (ots) - Seit der vergangenen Nacht wird eine 69-jährige Frau aus Ahaus-Wessum vermisst. Zu Fuß verließ sie das Seniorenzentrum an der Eichenallee in bislang unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sie sich in Richtung Gronau bewegt haben. Die Vermisste ist 69 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Zuletzt trug sie ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:24

    POL-BOR: Vreden - Metall gestohlen

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Schulstraße; Tatzeit: zwischen 25.10.2025, 11.45 Uhr und 27.10.2025, 06.20 Uhr; Auf Kupfer abgesehen hatten es Unbekannte zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in Vreden. Die Täter waren gewaltsam in den Rohbau einer Baustelle an der Schulstraße gelangt, wo sie das Material an sich brachten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (sb) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren