Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgänger verletzt - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Heute Morgen kam es in der Thöreyer Straße gegen 05.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pkw Ford und einem Fußgänger. Die 64 Jahre alte Fahrerin befuhr die Straße "Zum Lokschuppen" und wollte an einer Einmündung nach links in die Thöreyer Straße abbiegen. Der unbekannte Fußgänger lief nach der Kollision davon. Ob dieser verletzt wurde, ist unbekannt. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 165 bis 170 groß - grüngrauer Kapuzenpullover (eine Art safarigrün) -> Kapuze auf dem Kopf - dunkle Hose Die unfallbeteiligte Person oder Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0276848/2025 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell