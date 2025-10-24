PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgänger verletzt - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Heute Morgen kam es in der Thöreyer Straße gegen 05.30 Uhr zu einer 
Kollision zwischen einem Pkw Ford und einem Fußgänger. Die 64 Jahre 
alte Fahrerin befuhr die Straße "Zum Lokschuppen" und wollte an einer
Einmündung nach links in die Thöreyer Straße abbiegen. Der unbekannte
Fußgänger lief nach der Kollision davon. Ob dieser verletzt wurde, 
ist unbekannt.  Die Person kann wie folgt beschrieben werden:
 
- männlich
- ca. 165 bis 170 groß
- grüngrauer Kapuzenpullover (eine Art safarigrün) -> Kapuze auf
dem Kopf
- dunkle Hose
 
Die unfallbeteiligte Person oder Zeugen des Verkehrsunfalls werden 
gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der 
Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0276848/2025 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 24.10.2025 – 12:00

    LPI-GTH: Wild- und Folgeunfall

    Arnstadt (ots) - Ein 37-Jähriger konnte heute Morgen auf der Straße zwischen Espenfeld und Arnstadt mit einem Audi nicht mehr rechtzeitig bremsen, als vor ihm ein Reh die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, das verletzt in den Wald lief. Ein auf der Gegenspur fahrender VW-Fahrer bremste aufgrund des Wildunfalls ab. Der dahinter befindliche 24 Jahre alte Fahrer eines Fords bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 56-jährige ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 12:00

    LPI-GTH: Container aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Arnstadt (ots) - In der Zeit vom Donnerstag, 23.10.2025, 20.00 Uhr bis Freitag, 24.10.2025, 07.15 Uhr wurden Container in der Stadtilmer Straße aufgebrochen. Es wurden drei Laubbläser der Marke "Stihl" und einen Freischneider der Marke "Dolmar" entwendet. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0276985/2025. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnung

    Gotha (ots) - Unbekannte begaben sich gestern, zwischen 10.50 Uhr und 12.40 Uhr widerrechtlich in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Juri-Gagarin-Straße. Aus dieser wurde unter anderem Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages entwendet. Ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Täter handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0276460/2025) entgegen. (jd) Rückfragen ...

    mehr
