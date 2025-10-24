LPI-GTH: Container aufgebrochen - Zeugen gesucht
Arnstadt (ots)
In der Zeit vom Donnerstag, 23.10.2025, 20.00 Uhr bis Freitag, 24.10.2025, 07.15 Uhr wurden Container in der Stadtilmer Straße aufgebrochen. Es wurden drei Laubbläser der Marke "Stihl" und einen Freischneider der Marke "Dolmar" entwendet. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0276985/2025. (ah)
