PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Container aufgebrochen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Zeit vom Donnerstag, 23.10.2025, 20.00 Uhr bis Freitag, 24.10.2025, 07.15 Uhr wurden Container in der Stadtilmer Straße aufgebrochen. Es wurden drei Laubbläser der Marke "Stihl" und einen Freischneider der Marke "Dolmar" entwendet. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0276985/2025. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnung

    Gotha (ots) - Unbekannte begaben sich gestern, zwischen 10.50 Uhr und 12.40 Uhr widerrechtlich in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Juri-Gagarin-Straße. Aus dieser wurde unter anderem Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages entwendet. Ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Täter handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0276460/2025) entgegen. (jd) Rückfragen ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

    Dachwig (Landkreis Gotha) (ots) - Werkzeuge im Wert von knapp 11.000 Euro entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen aus einem Werkzeugcontainer einer Baustelle im Bereich der B176. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 22. Oktober, 17.30 Uhr und gestern, 06.30 Uhr verübt. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0276005/2025) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Räder entwendet

    Eisenach (ots) - Von einem auf dem Grundstück eines Autohauses in der Valentin-Schade-Straße befindlichen Mercedes demontierten ein oder mehrere Unbekannte alle vier Räder. Zusätzlich zu dem Beuteschaden in geschätzter Höhe von 8.000 Euro, entstand Sachschaden an dem Fahrzeug in Höhe von circa 1.200 Euro. Die Tat wurde gestern Morgen, gegen 07.45 Uhr polizeilich bekannt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren