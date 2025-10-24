LPI-GTH: Container aufgebrochen - Zeugen gesucht

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots) - Werkzeuge im Wert von knapp 11.000 Euro entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen aus einem Werkzeugcontainer einer Baustelle im Bereich der B176. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 22. Oktober, 17.30 Uhr und gestern, 06.30 Uhr verübt. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0276005/2025) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

