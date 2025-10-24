PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Werkzeuge im Wert von knapp 11.000 Euro entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen aus einem Werkzeugcontainer einer Baustelle im Bereich der B176. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 22. Oktober, 17.30 Uhr und gestern, 06.30 Uhr verübt. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0276005/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

