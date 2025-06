Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener fährt Motoroller ohne Führerschein

Bremerhaven (ots)

In Bremerhaven-Geestemünde war aufgrund seiner auffälligen Fahrweise ein Rollerfahrer einem Polizeibeamten in zivil aufgefallen. Dieser stellte am 11.Juni, kurz vor Mitternacht, einen Rollerfahrer fest, der auf der Metzer Strasse sein Fahrzeug in Schrittgeschwindigkeit in Richtung der Schiffdorfer Chaussee bewegte und dabei in Schlangenlinien fuhr, woraufhin der Beamte misstrauisch wurde. Als der Rollerfahrer sein Fahrzeug an der Feldstrasse selbständig stoppte, gab sich der Polizist zu erkennen und sprach den Fahrer an. Da der Fahrzeugführer auffällig lallte und nach Alkohol roch, wurden die uniformierten Kollegen des Einsatzdienstes hinzugezogen. Bei seiner Kontrolle gab der Bremerhavener der Polizei gegenüber an, aufgrund eines Fahrverbotes derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und dieses Kraftrad erst heute von einem Freund gekauft zu haben. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht vorweisen. Die Beamten stellten fest, dass der Motorroller weder über eine gültige Zulassung, noch über einen Versicherungsschutz verfügte. Da ein Atemtest einen Alkoholwert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit ergab, musste der 54-Jährige mit auf das Revier. Nach der dort durchgeführten Blutprobe konnte der Mann nach Hause gehen. Sein Gefährt durfte er wegen der ungeklärten Eigentumsverhältnisse nicht mitnehmen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

