LPI-GTH: Diebstahl

Eisenach (ots) - Seit gestern 06.00 Uhr bis heute, 12.00 Uhr kam es im Stadtgebiet Eisenach (Weststadt, Innenstadt, Oststadt) sowie in Wutha-Farnroda zu insgesamt 26 Pkw-Aufbrüchen. Lediglich zwei Fahrzeuge waren unverschlossen. In fast allen Fällen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Es wurden Kleingegenstände und Bargeld entwendet. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. ...

