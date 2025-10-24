LPI-GTH: Diebstahl
Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich in mehrere Gartenhütten einer Kleingartenanlage im Bereich Oberweg. Im Anschluss entwendeten der oder die Täter unter anderem eine Spielkonsole und einen Grill. Die Tatzeit liegt zwischen dem 18. Oktober und gestern. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0276710/2025) entgegen. (jd)
