Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hinweise zu Pkw-Aufbrüchen gesucht

Eisenach (ots)

Seit gestern 06.00 Uhr bis heute, 12.00 Uhr kam es im Stadtgebiet Eisenach (Weststadt, Innenstadt, Oststadt) sowie in Wutha-Farnroda zu insgesamt 26 Pkw-Aufbrüchen. Lediglich zwei Fahrzeuge waren unverschlossen. In fast allen Fällen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Es wurden Kleingegenstände und Bargeld entwendet. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Außerdem bittet die Polizei darum, aktuell Verdächtige(s) im Zusammenhang mit Pkw-Aufbrüchen der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegengenommen. Die Polizei rät, keine Gegenstände oder Bargeld in Fahrzeugen zurückzulassen. (ah)

