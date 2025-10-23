PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schockanrufe verzeichnet

Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Tag wurden mehrere Schockanrufe polizeilich bekannt. Personen im Alter zwischen 46 und 89 Jahren wurden telefonisch kontaktiert. Unbekannte täuschten im Rahmen des Telefonats unter anderem vor, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und die Zahlung einer Kaution notwendig wäre. Die Angerufenen beendeten die Gespräche, sodass kein Vermögensschaden entstanden ist. Die Polizei empfiehlt Ihnen mit Angehörigen über Telefontrickbetrug zu sprechen. Weitergehende Informationen erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl

    Gotha (ots) - Aus einem zu einer Firma für Elektrotechnik gehörenden Garagenkomplex in der Gleichenstraße entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen unter anderem Kupferbauteile. Der Wert des Beutegutes wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Zudem wurde ein Sachschaden von knapp 3.000 Euro verursacht. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 21. Oktober, 18.30 Uhr und gestern, 05.20 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomaten

    Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots) - Einen Zigarettenautomaten in der Straße "Am Spring" öffneten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam am gestrigen Tag in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 07.30 Uhr. Entwendet wurden Tabakwaren sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zusätzlich entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

    Dienstedt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte offenbar am gestrigen Tag mit einem Stromverteilerkasten in der Straße "Uferweg". Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Anstatt seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, verließ der unbekannte Fahrzeugführer pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Verkehrsunfall geschah gestern in der Zeit zwischen 00.01 Uhr und 13.30 Uhr. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren