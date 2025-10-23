Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schockanrufe verzeichnet

Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Tag wurden mehrere Schockanrufe polizeilich bekannt. Personen im Alter zwischen 46 und 89 Jahren wurden telefonisch kontaktiert. Unbekannte täuschten im Rahmen des Telefonats unter anderem vor, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und die Zahlung einer Kaution notwendig wäre. Die Angerufenen beendeten die Gespräche, sodass kein Vermögensschaden entstanden ist. Die Polizei empfiehlt Ihnen mit Angehörigen über Telefontrickbetrug zu sprechen. Weitergehende Informationen erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

