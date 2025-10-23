LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt
Dienstedt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte offenbar am gestrigen Tag mit einem Stromverteilerkasten in der Straße "Uferweg". Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Anstatt seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, verließ der unbekannte Fahrzeugführer pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Verkehrsunfall geschah gestern in der Zeit zwischen 00.01 Uhr und 13.30 Uhr. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0275418/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell