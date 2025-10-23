Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Mauer kollidiert

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 53-Jährige parkte ihren VW gestern Nachmittag in der Straße "Auf der Heide" und verließ anschließend den Pkw. Offenbar war das Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert, sodass der VW in der weiteren Folge einen Hang hinunterrollte und mit einer Mauer kollidierte. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Der VW wurde abgeschleppt, Personen verletzten sich nicht. (jd)

