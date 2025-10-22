LPI-GTH: Zeugen gesucht
Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)
Vergangene Nacht haben Unbekannte diverse Graffiti an den Fassaden einer Grund-und Realschule angebracht. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0274699/2025 entgegengenommen. (ah)
