LPI-GTH: Zeugen gesucht

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots) - Nicht nur ohne Helm, sondern auch ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, wurde ein 13-Jähriger gestern Nachmittag im Rahmen einer Polizeikontrolle auf einer Simson fahrend festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

