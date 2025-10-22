LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (ots) - Heute Morgen wurde eine 58 Jahre alte Fußgängerin leicht verletzt. Eine 21-Jährige befuhr mit einem VW die Mühlhäuser Straße und ließ an einer Verkehrsinsel mehrere Fußgänger passieren. Als sie beabsichtigte ihre Fahrt fortzusetzen, wollte die 58-Jährige offenbar noch zügig über die Straße laufen. Es kam zur Kollision, die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah) Rückfragen bitte an: ...

