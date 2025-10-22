LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)
Nicht nur ohne Helm, sondern auch ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, wurde ein 13-Jähriger gestern Nachmittag im Rahmen einer Polizeikontrolle auf einer Simson fahrend festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd)
