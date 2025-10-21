LPI-GTH: Fußgängerin leicht verletzt
Eisenach (ots)
Heute Morgen wurde eine 58 Jahre alte Fußgängerin leicht verletzt. Eine 21-Jährige befuhr mit einem VW die Mühlhäuser Straße und ließ an einer Verkehrsinsel mehrere Fußgänger passieren. Als sie beabsichtigte ihre Fahrt fortzusetzen, wollte die 58-Jährige offenbar noch zügig über die Straße laufen. Es kam zur Kollision, die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell