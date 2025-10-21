LPI-GTH: Fußgängerin leicht verletzt

Thal (Wartburgkreis) (ots) - Ein 18-jähriger Fahrer eines Seat befuhr gestern Abend die Straße "Aue" in Richtung Wutha-Farnroda. Dabei kam der Fahrzeugführer bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern und anschließend nach links von der Straße ab. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen sowie einer Straßenlaterne. Nach dem Aufprall geriet der Seat auf die gegenüberliegende Straßenseite und kam an einem ...

