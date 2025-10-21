LPI-GTH: Zeugensuche
Arnstadt (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich zu einer Turnhalle in der Käfernburger Straße. Von dort entwendeten der oder die Täter mehrere Metallabdeckungen eines Blitzschutzes im geschätzten Wert von rund 1.200 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 17. Oktober, 15.00 Uhr und gestern, 09.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0272637/2025) entgegen. (jd)
