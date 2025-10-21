LPI-GTH: Zeugensuche

Eisenach (ots) - Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am frühen Abend des gestrigen Tages leistete ein 40-Jähriger Widerstand gegen die Polizeibeamten. Der Mann hielt sich widerrechtlich nach einem Platzverweis in der Lutherstraße auf. Der 40 Jahre alte Mann wurde mit Handfesseln fixiert und in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,8 Promille. Ein Verfahren wurde gegen den 40-Jährigen eingeleitet, er wurde in den frühen Morgenstunden ...

