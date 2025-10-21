LPI-GTH: Sachbeschädigung

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Heute kam es in den Mittagsstunden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62 Jahre alter Peugeot-Fahrer befuhr die Straße zwischen Großbreitenbach und Böhlen und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke und anschließend mit einem Baum. Der Fahrer und seine 62-jährige Insassin wurden schwer verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die 62-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ...

mehr