LPI-GTH: Sachbeschädigung
Ilmenau (ots)
Einen Schaden in geschätzter Höhe von 1.500 Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte an einem Suzuki. Der Pkw war in der Zeit zwischen dem 16. Oktober, 13.30 Uhr und dem 17. Oktober, 11.30 Uhr in der Schleusinger Straße in Stützerbach geparkt. Der oder die Täter zerkratzten die gesamte Beifahrerseite des Suzuki. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0273064/2025) entgegen. (jd)
