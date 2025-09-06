Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Feuerwehr löscht brennenden LKW

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Remscheid (ots)

Um 3:18 Uhr wurde die Feuerwehr Remscheid zu einem brennenden LKW in die Rosenhügeler Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein, am Fahrbahnrand abgestellter, LKW im Vollbrand. Es wurde umgehend eine Brandbekämpfung mit zwei Hohlstrahlrohren und einem Schaumrohr eingeleitet. Durch das Brandereignis kam es zu einem Austritt von Betriebsstoffen aus dem LKW, welche sich in das Kanalsystem ausbreiteten. In Absprache mit dem Umweltamt der Stadt Remscheid und den Technischen Betrieben Remscheid wurden Ölsperren in einem nahegelegenen Regenrückhaltebecken eingebracht. Es wurde eine Spezialfirma angefordert, um die Betriebsstoffe aus dem Regenrückhaltebecken zu entfernen und die Fahrbahn an der Einsatzstelle zu reinigen. Bis zum Abschluss der Maßnahmen bleibt die Rosenhügeler Straße, ab der Einmündung Feilenhauerweg, in beide Richtungen gesperrt. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Hauptfeuerwache durch die Löscheinheit Lennep besetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell