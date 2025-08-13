PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-RS: Remscheid - Berufsfeuerwehr löscht Garagenbrand am Kremenholl

Remscheid (ots)

Die Feuerwehr Remscheid wurde am frühen Mittwochmorgen aufgrund von Brandgeruch in die Tersteegenstraße im Ortsteil Kremenholl alarmiert.

Als der Löschzug der Berufsfeuerwehr gegen 03:25 Uhr an der gemeldeten Adresse eintraf, konnte eine starke Rauchentwicklung aus einem Garagenkomplex festgestellt werden. Die Kräfte der Feuerwehr verschafften sich einen Zugang zu dem Objekt und setzten umgehend einen Löschtrupp unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung ein. Durch die frühzeitige Feststellung des Brandereignisses durch Anwohner beschränkte sich der Brand glücklicherweise auf einen kleinen Teil der Garage, durch die starke Rauchentwicklung wurde jedoch die gesamte Garage in Mitleidenschaft gezogen.

Nachdem die Garage mit einem Belüftungsgerät entraucht worden war konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle nach

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Remscheid
Einsatzleitung: A. Engels

Telefon: 02191/ 16 2400
E-Mail: presse.feuerwehr@remscheid.de

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell

