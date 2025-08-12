Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Mehrere Einsätze fordern Feuerwehr Remscheid - von CO-Alarm bis Küchenbrand

Remscheid (ots)

Am heutigen Tag wurde die Feuerwehr Remscheid zu mehreren, teils zeitgleich stattfindenden Einsätzen alarmiert.

CO-Alarm in Industriebetrieb

Gegen 13:20 Uhr löste in einem Industriebetrieb auf der Morsbachtalstraße eine Brandmeldeanlage (BMA) aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentration in einem Produktionsbereich fest. Umgehend wurden Erkundungs- und umfangreiche Lüftungsmaßnahmen eingeleitet, die bis etwa 15:00 Uhr andauerten.

Rettung an der Wuppertalsperre

Noch während dieses Einsatzes wurde die Feuerwehr um 14:25 Uhr zu einem Unfall im Waldgebiet an der Wuppertalsperre gerufen. Ein älterer Mann war mit seinem Senioren-Elektromobil vom Gehweg abgekommen und mitsamt Fahrzeug einen Abhang hinabgestürzt. Der Patient wurde durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus transportiert. Unter anderem die Bergung des Elektromobils dauerte bis etwa 16:00 Uhr an.

Verkehrsunfall auf der Borner Straße

Um 15:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen mehreren Pkw auf der Borner Straße. Drei Personen wurden dabei verletzt, medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst.

Küchenbrand in Dachgeschosswohnung

In den frühen Abendstunden rückten die Einsatzkräfte zu einem Küchenbrand in einer Dachgeschosswohnung an der Damaschkestraße aus. Dank der schnellen Reaktion auf auslösende Rauchwarnmelder und den umgehenden Notruf von aufmerksamen Nachbarn konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Allerdings wurden drei Katzen vermisst, deren Suche sowie anschließende Belüftungsmaßnahmen einige Zeit in Anspruch nahmen.

An allen Einsätzen waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Remscheid beteiligt. Zusätzlich unterstützten die Löscheinheiten Hasten, Morsbach, Lüdorf-Born und Lennep von der Freiwilligen Feuerwehr.

