LPI-GTH: Alkoholisiert
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 44-jähriger Fahrradfahrer wurde gestern Abend einer Verkehrskontrolle in der Albrechtstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 44-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)
