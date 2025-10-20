LPI-GTH: In den Gegenverkehr geraten
Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)
Eine 59-Jährige befuhr heute Morgen mit einem Hyundai die Eisenacher Straße. Sie geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda eines 57-Jährigen. Beide Fahrer verletzten sich leicht, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)
