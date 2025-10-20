PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In den Gegenverkehr geraten

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Eine 59-Jährige befuhr heute Morgen mit einem Hyundai die Eisenacher Straße. Sie geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda eines 57-Jährigen. Beide Fahrer verletzten sich leicht, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

