Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung

Gotha (ots)

Am 19.10.2025 kam es in den frühen Stunden, gegen 02.00 Uhr, in einem Wohnhaus in der Straße "Grüner Weg" zwischen mehreren, offenbar sich bekannten Personen (alle deutsch) zu einer Auseinandersetzung. Bei dem handfesten Streit wurde ein 24-Jähriger mutmaßlich mit einem Messer verletzt. Einige der Personen flüchteten bevor die Polizei eintraf. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen kam der Hubschrauber zum Einsatz. Derzeit werden die Ermittlungen gegen einen 17- und einen 19-Jährigen geführt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
