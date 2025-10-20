Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Eisenach (ots)

Am Sonntag kam es gegen 03.30 Uhr in einer Shisha-Bar in der Sophienstraße zu einer Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat eine Gruppe von mindestens sechs scheinbar alkoholisierten und augenscheinlich nichtdeutschen Personen offenbar Glasflaschen geworfen, wobei niemand getroffen oder verletzt wurde. In diesem Zusammenhang nahm ein 40-Jähriger (deutsch), ebenso alkoholisiert, Kontakt zu der Gruppe auf um die vorangegangene Situation zu besprechen. Dabei wurde er von einer Person getreten und schwer verletzt. Einige der Personen sollen im Anschluss in einen dunklen Pkw gestiegen und in unbekannte Richtung gefahren sein. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen, insbesondere zum Tathergang und den Beteiligten aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0272089/2025. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell