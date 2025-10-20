Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verfahren eingeleitet

Gotha (ots)

Bei einem 24 Jahre alten Opel-Fahrer musste gestern Abend eine Blutentnahme angeordnet werden. Er wurde in der Schubertstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrgkeitenverfahren eröffnet. In der Steinstraße wurde ein 57-Jähriger Ford-Fahrer am Abend kontrolliert. Sein Drogenvortest reagierte ebenso positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, das Fahrzeug hatte keinen gültigen Versicherungsschutz. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 57-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (ah)

