LPI-GTH: Mehrere Verfahren eingeleitet
Gotha (ots)
Bei einem 24 Jahre alten Opel-Fahrer musste gestern Abend eine Blutentnahme angeordnet werden. Er wurde in der Schubertstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrgkeitenverfahren eröffnet. In der Steinstraße wurde ein 57-Jähriger Ford-Fahrer am Abend kontrolliert. Sein Drogenvortest reagierte ebenso positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, das Fahrzeug hatte keinen gültigen Versicherungsschutz. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 57-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (ah)
