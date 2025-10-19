LPI-GTH: Berauschter Mercedesfahrer
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Unter Drogeneinfluss wurde ein 53-Jähriger am Samstagabend um 22:25 Uhr am Steuer eines Mercedes in der Reinhardsbrunner Straße angehalten. Der mit dem Fahrer durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf die Einnahme von Amphetamin. Nach der Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde dem 53-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. (ml)
