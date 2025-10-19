PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauschter Mercedesfahrer

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unter Drogeneinfluss wurde ein 53-Jähriger am Samstagabend um 22:25 Uhr am Steuer eines Mercedes in der Reinhardsbrunner Straße angehalten. Der mit dem Fahrer durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf die Einnahme von Amphetamin. Nach der Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde dem 53-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
  • 19.10.2025 – 01:43

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Praxis - Zeugen gesucht

    Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, 17.10.2025, 12:00 Uhr bis zum Samstag, 18.10.2025, 16:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Praxis in der Heinrich-Heine-Straße einzubrechen. Durch die Tat wurde die Eingangstür beschädigt. Zu einem Eindringen in die Praxis kam es nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 01:42

    LPI-GTH: Grabschmuck entwendet

    Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Gotha konnten am Samstagabend einen Diebstahl von Grabschmuck aufklären. Vorangegangen war die telefonische Mitteilung eines 73-jährigen Geschädigten, dass vom Grab seiner verstorbenen Ehefrau ein Blumenstrauß entwendet wurde. Durch die geführten Ermittlungen konnten eine 60-Jährige und 67-Jährige als Täterinnen bekannt gemacht werden. Bei ihnen wurde auch der entwendete Blumenstrauß gefunden. Gegen ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 01:41

    LPI-GTH: Keller aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Luisenthal - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte brachen am frühen Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Engels-Straße mehrere Kellerabteile auf. Außerdem entwendeten die Täter aus dem Treppenhaus ein Paar Turnschuhe im Wert von 120 Euro. Der Inspektionsdienst Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0271225/2025 (Tel. 03621/781124) ...

    mehr
