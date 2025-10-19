LPI-GTH: Berauschter Mercedesfahrer

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Gotha konnten am Samstagabend einen Diebstahl von Grabschmuck aufklären. Vorangegangen war die telefonische Mitteilung eines 73-jährigen Geschädigten, dass vom Grab seiner verstorbenen Ehefrau ein Blumenstrauß entwendet wurde. Durch die geführten Ermittlungen konnten eine 60-Jährige und 67-Jährige als Täterinnen bekannt gemacht werden. Bei ihnen wurde auch der entwendete Blumenstrauß gefunden. Gegen ...

