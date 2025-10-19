LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Praxis - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots) - Heute gegen 13.15 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mazda die Straße Am Riesenlöffel in Richtung Ohrdrufer Straße. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Fremdschaden wurde nicht ...

