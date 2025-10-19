LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Praxis - Zeugen gesucht
Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)
Im Zeitraum vom Freitag, 17.10.2025, 12:00 Uhr bis zum Samstag, 18.10.2025, 16:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Praxis in der Heinrich-Heine-Straße einzubrechen. Durch die Tat wurde die Eingangstür beschädigt. Zu einem Eindringen in die Praxis kam es nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0271564/2025 (Tel. 03621/781124) erbeten.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell