LPI-GTH: Grabschmuck entwendet
Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Gotha konnten am Samstagabend einen Diebstahl von Grabschmuck aufklären. Vorangegangen war die telefonische Mitteilung eines 73-jährigen Geschädigten, dass vom Grab seiner verstorbenen Ehefrau ein Blumenstrauß entwendet wurde. Durch die geführten Ermittlungen konnten eine 60-Jährige und 67-Jährige als Täterinnen bekannt gemacht werden. Bei ihnen wurde auch der entwendete Blumenstrauß gefunden. Gegen beide Täterinnen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (ml)
