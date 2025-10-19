LPI-GTH: Keller aufgebrochen - Zeugen gesucht
Luisenthal - Landkreis Gotha (ots)
Unbekannte brachen am frühen Samstagmorgen gegen 02:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Engels-Straße mehrere Kellerabteile auf. Außerdem entwendeten die Täter aus dem Treppenhaus ein Paar Turnschuhe im Wert von 120 Euro. Der Inspektionsdienst Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0271225/2025 (Tel. 03621/781124) entgegengenommen. (ml)
