Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss

Eisenach (ots)

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 35-jähriger Fahrer eines E-Scooters, welcher am Freitag, gegen 19:30 Uhr, in der Bahnhofstraße durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde. (Bezugsnummer 0271085/2025) Ebenfalls unter Drogeneinfluss am Steuer seines VW wurde ein 21-Jähriger am Freitagabend in der Mosewaldstraße erwischt. (Bezugsnummer 0271110/2025) Eine Blutentnahme wurde bei beiden Männern durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

