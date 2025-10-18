LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss
Eisenach (ots)
Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 35-jähriger Fahrer eines E-Scooters, welcher am Freitag, gegen 19:30 Uhr, in der Bahnhofstraße durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde. (Bezugsnummer 0271085/2025) Ebenfalls unter Drogeneinfluss am Steuer seines VW wurde ein 21-Jähriger am Freitagabend in der Mosewaldstraße erwischt. (Bezugsnummer 0271110/2025) Eine Blutentnahme wurde bei beiden Männern durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (sus)
