Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt

Geschwenda (Ilm-Kreis) (ots)

Am 17.10.2025 um 20.15 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten der PI Arnstadt-Ilmenau einen Mercedes-Fahrer in der Ilmenauer Straße. Der 39-Jährige führte das Kraftfahrzeug, obwohl er nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm erst am 15.10.2025 entzogen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

