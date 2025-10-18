LPI-GTH: Fahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt
Geschwenda (Ilm-Kreis) (ots)
Am 17.10.2025 um 20.15 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten der PI Arnstadt-Ilmenau einen Mercedes-Fahrer in der Ilmenauer Straße. Der 39-Jährige führte das Kraftfahrzeug, obwohl er nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm erst am 15.10.2025 entzogen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet.
